Zus Astrid getuigt vandaag in Holleeder-proces

AMSTERDAM - In de rechtbank in Amsterdam-Osdorp begint vandaag het verhoor van Astrid Holleeder, de zus van Willem Holleeder. Eerder moest zus Sonja al getuigen. Astrid wordt vandaag, vrijdag 16 maart en vrijdag 23 maart gehoord.

De zussen gelden als cruciale getuigen in het proces tegen hun broer. Ze hebben belastende verklaringen tegen hem afgelegd. Ze hebben daarnaast in het geheim gesprekken met hem opgenomen.

Voor het verhoor van Sonja een paar weken geleden werden drie dagdelen uitgetrokken. De advocaat van Sonja had in verband met de veiligheid en privacy van zijn cliënt gevraagd om de getuigenis achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Een rechtstreekse confrontatie tussen Sonja en Willem zou 'intimiderend en belastend' zijn voor de getuigen. Maar de rechtbank besloot dat het verhoor in het openbaar kon plaatsvinden.

Het Openbaar Ministerie vervolgt Holleeder voor zijn vermeende betrokkenheid bij een reeks afrekeningen, waaronder de liquidaties van mede-Heineken-ontvoerder Cor van Hout en vastgoedmagnaat Willem Endstra. Vorig jaar kwamen daar de beschuldigingen bij van het beramen van de moord op zijn zussen Astrid en Sonja en misdaadverslaggever Peter R. de Vries.