Blauw-Wit verliest ruim van Fortuna

AMSTERDAM - De korfballers van Blauw-Wit wisten zich al geplaatst voor de play-offs nadat LDODK vrijdagavond verloor van PKC. Maar tegen wie de ploeg het in de eerste ronde van de play-offs op moet nemen is nog onzeker. De ploeg van coach Barry Schep verloor vanmiddag met 17-28 van Fortuna. Blauw-Wit zakt daardoor, met nog één speelronde te gaan, naar de vierde plek.

De Amsterdammers, die vorig seizoen nog in de finale stonden van de Korfbal League, keken al snel tegen een achterstand aan in het thuisduel tegen Fortuna. Bij de rust was de stand opgelopen tot 9-17.

Na de rust konden de Amsterdammers weinig veranderen aan die achterstand, zodat de ploeg uiteindelijk met 17-28 verloor. Momo Stavenuiter was met vijf doelpunten topscorer aan de kant van Blauw-Wit. Bij Fortuna was Nik van der Steen elf keer trefzeker.

Fortuna en Blauw-Wit hebben nu allebei 22 punten uit 17 duels. Volgende week staan de laatste wedstrijden van de reguliere competitie op het programme. Blauw-Wit speelt dan in een streekderby uit bij nummer zes KZ. Fortuna moet het opnemen tegen koploper PKC. De ploegen die de play-offs gaan spelen zijn nu bekend, maar de laatste ronde moet gaan bepalen wie tegen wie speelt in de eerste ronde.