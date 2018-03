Huntelaar had niet zijn beste dag

AMSTERDAM - Ajax won met 4-1 van SC Heerenveen, maar Klaas-Jan Huntelaar verscheen niet op het scoreformulier. "Als je wint met 4-1 en je scoort niet als spits, ben je niet blij."

"We hebben 4-1 gewonnen en goed gespeeld. Wat dat betreft ben ik tevreden. Over het missen van de kansen door mij niet", aldus de spits die het uitfluiten van Joël Veltman bij zijn invalbeurt afkeurde. "Joël geeft altijd alles en zit al heel lang bij de club. Dan hoor je dat niet te doen."

Huntelaar had zaterdag met verbazing koploper PSV met 5-0 zien verliezen bij Willem II. "Ik zat Willem II wel te supporteren. Na zo'n uitslag gaan er wel wat appjes rond. Maar het gat is nog steeds groot. We moeten ons focussen op onze eigen wedstrijd. We gaan zien hoe groot het gat is als we straks tegen PSV spelen. Hopelijk hebben ze daarvoor nog wat punten verspeeld."