Trotse aanvoerder De Ligt sluit wonder niet uit

AMSTERDAM - Pas achttien jaar jong is Matthijs de Ligt, maar tegen SC Heerenveen droeg hij voor het eerst de aanvoerdersband. En met een doelpunt droeg hij ook zijn steentje bij aan de 4-1 overwinning.

"Ik denk dat ik prima gespeeld heb. Een goaltje meepakken is ook lekker. Dat het een minuut later gelijk is, mag niet gebeuren. Daarom snap ik het fluitconcert bij de rust wel. Je wilt natuurlijk dat Ajax op voorsprong staat. Uiteindelijk winnen we enigszins geflatteerd met 4-1", aldus de aanvoerder die de band na afloop niet meer om de arm had. "Ik loop er liever niet mee te koop."

Door de overwinning heeft Ajax het gat met PSV weer verkleind tot zeven punten. Met nog zeven duels te gaan, heeft de aanvoerder van Ajax nog altijd de titel niet uit het hoofd gezet. "Ik geloof er nog steeds in. Vorige week was er bijna geen hoop. Nu is er een sprankje. Een wonder moet je nooit uitsluiten."