Younes weigert 'beloning' van Ten Hag

AMSTERDAM - Een opmerkelijk incidentje bij de thuiswedstrijd van Ajax. Terwijl de ploeg won met 4-1 van sc Heerenveen, weigerde Amin Younes in de laatste minuut van de reguliere speeltijd in te vallen.

"Amin heeft goed getraind deze week en viel vorige week goed in", zei Ten Hag, "daar wilde ik hem voor belonen."

Younes zag dat blijkbaar niet als een beloning een weigerde de paar minuten extra tijd mee te spelen. "Maar ik heb het nu maar even zo gelaten. We moeten het er maar over hebben. Want ik ben de baas", zei Ten Hag nog.