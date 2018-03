Sportclub met ballen: Johan Neeskens voor altijd verbonden aan RCH

HEEMSTEDE - - Hij zal voor altijd verbonden zijn aan RCH, Johan Neeskens. Daar kwam verslaggever Dennis Nieuwenhuis zondag achter bij zijn bezoek aan de club uit Heemstede. RCH speelde die middag tegen MMO en speelde met 2-2 gelijk.

Eén van de mensen die met Neeskens samenspeelde in de jeugd bij RCH is Ronald Wijers, een echte jeugdvriend. Hij zag al snel dat de oud-international het ver ging schoppen. "Het was al een talent vanaf het begin, het was zo duidelijk. Als pupil al schoot hij de ballen er vanaf het middenveld in". Na zijn tijd bij RCH ging Neeskens naar Ajax. Ronald Wijers bleef gewoon bij de club uit Heemstede. "Neeskens had de drive om te slagen als voetballer. Die drive zag je in alles. In zijn slidings en zijn doorzettingsvermogen. Dat maakt hem zo bijzonder, de drive om te slagen", vertelt Wijers met bewondering.

Klusploeg altijd paraat bij RCH

Zoals bij iedere amateurvereniging heeft ook RCH zijn eigen klusploeg, een groep pensionado's die allerlei klusjes opknapt. Eén van die mensen is Ruud Evers. "Het gaat dan om alle voorkomende klussen die hier op het terrein zijn. Je ziet het is een oude kantine, oude kleedkamers en daar zit een hoop werk in". De klusploeg is ook echt wel nodig bij RCH, want het gebeurt geregeld dat Evers zich rot schrikt. "Regelmatig denk ik zo van hoe krijg je het voor elkaar. Dat je bijvoorbeeld een kleedkamer binnenkomt en een wc-pot ziet waar een barst in is geschopt, kledinghaken die eraf zijn gehaald of TL-buizen die er uit zijn".

Grootmoeders bal in de keuken

In de keuken coördineert Els Schoenmaker al vijftien jaar de boel bij RCH. Zij somt in één keer op wat populair is bij RCH. "Dan denk ik toch aan een broodje bal, een tosti en een patatje gaat vaak ook wel lekker". Het broodje bal is dus één van de specialiteiten en dat heeft een reden. "Mevrouw Roovers is een oude dame en die maakt de jus, echt grootmoeders jus, en we noemen het ook grootmoeders bal. Die ballen liggen dan heerlijk in de jus wat de smaak ten goede komt. Dennis wilde dit wel eens zelf testen en onderwierp de bal gehakt met pindasaus aan een nauwkeurige test. Uiteindelijk kreeg de bal een mooie 9.

Wil je dat Dennis Nieuwenhuis ook eens bij jouw club op bezoek gaat? Geef je dan op via sport@nhsport.nl en Dennis komt binnenkort een keertje langs. Sportclub met ballen wordt dit seizoen iedere zondagmiddag tussen 14.00 uur en 18.00 uur uitgezonden op de radio in NH Sport. Volgende week brengt hij een bezoek aan IJsclub Haarlem.