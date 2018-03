AZ verliest voor tweede keer dit seizoen van Feyenoord

ALKMAAR - ROTTERDAM AZ is er weer niet in geslaagd om te winnen van een van de ploegen uit de klassieke top-drie. Werd er thuis al met 4-0 verloren van Feyenoord, in Rotterdam kwam de ploeg van John van den Brom niet verder dan 2-1. Het doelpunt van de Alkmaarders werd in de extra tijd gemaakt door Wout Weghorst. Door het verlies is de achterstand op nummer twee Ajax weer opgelopen tot vijf punten.

AZ verloor slechts één van zijn laatste negentien eredivisieduels, halverwege december thuis tegen Ajax (1-2). Het elftal van trainer John van den Brom kreeg de afgelopen maanden veel complimenten voor de manier van voetballen, maar wilde in Rotterdam wel eens afrekenen met de kritiek dat AZ in 'grote' wedstrijden vaak niet thuis geeft.

Het begin van de wedstrijd was levendig. De thuisploeg kreeg in de eerste minuten direct al een paar mogelijkheden en AZ was even later via Oussama Idrissi voor het eerst gevaarlijk. De Alkmaarders claimden na ruim twintig minuten terecht een penalty nadat Jan-Arie van der Heijden hands maakte in het zestienmetergebied, maar scheidsrechter Higler wilde daar niets van weten.

1-0 Boëtius

Na ruim een half uur spelen kwam Feyenoord op voorsprong. Na slecht uitverdedigen van Pantelis Hatzidiakos kon Jean-Paul Boëtius de 1-0 aan tekenen.

Steven Berghuis verdubbelde kort voor rust bijna de voorsprong. Hij schoot de bal vanuit een vrije trap tegen de paal.

Tweede helft

AZ kwam sterker uit de kleedkamer dan in de eerste helft en kreeg ook wat kansjes, maar doelpunten leverde het niet op.

2-0 Jørgensen

Feyenoord kwam met iets meer dan een kwartier te spelen op 2-0. Tony Vilhena stapte over de bal heen en gaf daarmee Nicolai Jørgensen de kans om de 2-0 te scoren.

Weghorst 2-1

Met nog tien minuten te gaan onthield Higler AZ een indirecte vrije trap in het zestienmetergebied nadat keeper Jones een stuiterende terugspeelbal met de arm tegen hield. In de extra tijd schoot Wout Weghorst nog de 2-1 raak.

Door het verlies van de Alkmaarders is de achterstand op nummer twee Ajax weer opgelopen tot vijf punten. Over zes weken staan Feyenoord en AZ opnieuw tegenover elkaar in De Kuip, dan in de bekerfinale.

Opstelling Feyenoord: Jones; Diks (Nieuwskoop/90+2), Van Beek, Van der Heijden, Haps; Vilhena, El Ahmadi, Toornstra; Berghuis, Jørgensen, Boetius.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos (Vlaar/46), Wuytens, Ouwejan; Midtsjo, Koopmeiners, Til (v.Overeem/75); Jahanbakhsh, Weghorst, Idrissi (Seuntjens/46).