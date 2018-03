Deel dit artikel:











Veel verdriet maar ook hoop na brand Zwaag: "We laten de traan die erbij hoort" Foto: NH Nieuws / Emmelie Valkenburgh

ZWAAG - De enorme brand die afgelopen vrijdag woedde bij tentenspecialist Karsten Tenten in Zwaag heeft het familiebedrijf totaal verwoest. Niks is er meer van over en dat doet de familie Karsten veel verdriet. "Het effect van de brand is zo groot dat we het niet in een keer kunnen verwerken", vertelt de bedrijfsleider van Karsten Tenten, Jan Willem Algra. "Op momenten laten we de traan die er zeker ook bij hoort."

De brand is hoogstwaarschijnlijk niet aangestoken. Dat zegt een woordvoerder van de politie tegen NH Nieuws. Hoe de brand dan wel is ontstaan, wordt nog onderzocht. Lees ook: Allesverwoestende brand tentenwinkel Zwaag niet aangestoken Het familiebedrijf bestaat al generaties lang. De familie Karsten is in 1974 begonnen en het pand zit dus vol met oude herinneringen. "Ik zie de tenten en het gebouw nog staan. Ik zie de ups en de downs. Mijn vrouw en mijn kinderen zijn hier opgegroeid. Dat zie ik allemaal in die puinhoop", zegt Algra. Toekomst

De familie Karsten blijft positief. Er worden al plannen gemaakt voor de toekomst. "We zijn druk bezig de Karsten Tent weer in productie te brengen. We zullen moeten beginnen met de verkoop in een tijdelijk pand, maar we komen terug. Dat is zeker", vertelt Jan Willem. De gemeente Hoorn laat op Twitter weten dat het gebied rondom het afgebrande bedrijf weer toegankelijk is. "Alle bedrijven kunnen maandagochtend weer open."