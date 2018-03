Roest wereldkampioen op Coolste baan van Nederland

AMSTERDAM - Patrick Roest is op de Coolste baan van Nederland in Amsterdam wereldkampioen allround geworden. Dat gebeurde na een bizarre ontknoping van het toernooi op de tien kilometer.

De 22-jarige schaatser van Team LottoNL-Jumbo profiteerde op de afsluitende 10.000 meter van een dramatische valpartij van de Noor Sverre Lunde Pedersen, die in de laatste rit tegen de onttroonde Sven Kramer soepel op weg leek naar de wereldtitel. na de val van Pedersen ging er een golf van ontzetting door het volgepakte Olympisch Stadion.

Pedersen mocht 7,78 seconden verliezen op Roest en zelfs 16,14 seconden op Kramer. De 25-jarige Noor kwam tot de passage van de 6400 meter geen moment in de problemen. Sterker nog, hij zette de onherkenbare titelhouder zelfs op een achterstand van ruim 8 seconden. Na zijn val moest hij de achtervolging inzetten op Kramer en zijn tijd van 14.00,00 was uiteindelijk niet genoeg om Roest van het goud af te houden in de stand na vier afstanden.

Pedersen moest dus genoegen nemen met zilver in het eindklassement. WK-debutant Marcel Bosker pakte verrassend brons. Kramer kwam na een troosteloze race op de 10.000 meter niet verder dan de vierde plek. Daarmee kreeg het drukbezochte WK allround in het Olympisch Stadion een enerverend slot.

Pedersen was eerder in het toernooi de winnaar van de 1500 en 5000 meter in het Olympisch Stadion.