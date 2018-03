Amy Pieters wint de Ronde van Drenthe

HAARLEM - HOOGEVEEN Amy Pieters heeft in Hoogeveen de Ronde van Drenthe gewonnen. De Haarlemse renster van Boels-Dolmans, vorige week nog actief bij de WK baanwielrennen, hield in de sprint de Amerikaanse Alexis Ryan en de Australische Chloe Hosking achter zich. Het was de tweede wedstrijd uit de WorldTour voor vrouwen.

Pieters begon de sprint van ver en werd niet meer achterhaald. Vorige week had Anna van der Breggen de eerste WorldTour-wedstrijd, de Strade Bianche, gewonnen. De 26-jarige Pieters was in 2015 al een keer tweede geweest in de Ronde van Drenthe. Vorige week pakte ze samen met Kirsten Wild nog WK-zilver op de koppelkoers.

De sprint werd ontsierd door een valpartij met Kirsten Wild en de Finse Lotte Lepistö waardoor een gaatje viel. Pieters profiteerde en pakte de zege. "Ik heb nog altijd het idee dat ik het niet helemaal besef", liet een gelukkige Pieters weten. "Ik wilde heel graag een keer een grote overwinning pakken. Ik ben hier ontzettend blij mee."

Pieters merkte dat de slotkilometers chaotisch waren. "Er was een valpartij net achter mij. Het was ontzettend hectisch. In de sprint zelf kwam ik al vroeg op kop en ik zag Ryan komen, maar kon nog een keer doorversnellen."