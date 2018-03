Deel dit artikel:











F-side uit kritiek op Ajax met spandoeken: 'Ajax is doodlopende tunnelclub' Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) Ondanks het energieke spel van Ajax is er protest op de F-side in de Amsterdam Arena. Spandoeken met teksten als 'Ajax is een doodlopende tunnelclub. Fuck de commercie' en '17.5 miljoen in de kluis, maar wij voelen ons steeds minder thuis' zijn vanmiddag bij het duel tegen SC Heerenveen te zien.

De supporters refereren hiermee aan de hoge bedragen die de Ajacieden het afgelopen seizoen binnen hebben gehaald. Ondanks de winst en de gezonde kas, laat het spel van Ajax nog te wensen over. Overigens kondigde Ajax vorige week aan een luxe 'Tunnelclub' te lanceren. Het concept is overgewaaid vanuit Engeland. Bij Manchester City bijvoorbeeld is een soortgelijk arrangement mogelijk. Het idee is dat je als 'Tunnel Club-member' van een luxe diner geniet terwijl je vanachter het glas de spelerstunnel inkijkt. Aan de kant van de spelers zal het glas geblindeerd zijn om afleiding te voorkomen.