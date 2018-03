Deel dit artikel:











Gebruikelijke namen bij AZ tegen Feyenoord Foto: Pro Shots/Dennis Wielders

ROTTERDAM - Als er ergens duidelijkheid over is, dan is het wel de opstelling van AZ. Trainer John van den Brom kiest voor de kraker tegen Feyenoord voor dezelfde spelers als vorige week tegen Excelsior.

Bij tegenstander Feyenoord zit Robin van Persie op de bank en neemt Jens Toornstra zijn plek over op het middenveld. De 102-voudig international is niet topfit. Afgelopen week miste hij ook een aantal trainingen door een ontstoken teen. John van den Brom kan in Rotterdam-Zuid geen beroep doen op Marko Vejinovic, Calvin Stengs, Myron Boadu, Ondrej Mihalik en Jeremy Helmer. Zij zijn allen geblesseerd. Jerry St. Juste en Sam Larsson zijn de afwezigen van Feyenoord.

Opstelling Feyenoord: Jones; Diks, Van Beek, Van der Heijden, Haps; Vilhena, El Ahmadi, Toornstra; Berghuis, Jorgensen, Boetius.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Wuytens, Ouwejan; Midtsjo, Koopmeiners, Til; Jahanbakhsh, Weghorst, Idrissi. De wedstrijd tussen de nummers drie en vijf begint om 16.45 uur en is live te volgen via NH Sport op de radio.