Ajax pakt punten terug op PSV met winst op Heerenveen

AMSTERDAM - Ajax heeft het gat met koploper PSV - met nog zeven wedstrijden te gaan - weer teruggebracht tot zeven punten door het 4-1 te winnen van sc Heerenveen. Ajax nam voor rust een voorsprong via Matthijs de Ligt, die binnen een minuut weer werd weggegeven (doelpunt Martin Ødergaard). Na de rust speelden de Amsterdammers feller en dat leverde een groot aantal kansen op. Nicolás Tagliafico, Donny van de Beek en David Neres zorgden voor de 4-1.

Ajax startte zonder aanvoerder Joël Veltman, die werd gepasseerd door trainer Erik ten Hag. Rasmus Kristensen speelde daardoor als rechtsback. "Natuurlijk heeft hij krediet als aanvoerder maar we kunnen ook onze ogen niet sluiten voor wat de afgelopen weken is gebeurd", zei Ten Hag over Veltman die afgelopen week ook al niet werd opgenomen in de voorselectie van Oranje. De 18-jarige Matthijs de Ligt speelde tegen Heerenveen met de aanvoerdersband om. "Hij is al een persoonlijkheid", motiveerde Ten Hag zijn keuze voor de tiener. "We willen naar een winnende cultuur en daar speelt hij een grote rol in. Dat zegt wel iets over hem."

Ajax zette Heerenveen vanaf het begin onder druk. Dat leverde een aantal kansen op uit de vele hoekschoppen. Na ruim een half uur spelen namen de Amsterdammers dan toch de leiding. Een perfecte voorzet van Hakim Ziyech werd door Matthijs de Ligt binnen gekopt.

Nog geen minuut later stond het al weer gelijk door een mooi afstandsschot van Martin Ødergaard in de kruising, waar keeper André Onana niet bij kon.

Tweede helft

Ajax startte feller aan de tweede helft en dat leverde binnen vijf minuten twee bijna niet te missen kansen op voor Klaas-Jan Huntelaar. Maar 'The Hunter' miste ze wel.

Eerste doelpunt Tagliafico

Na een uur spelen scoorde Nicolás Tagliafico zijn eerste doelpunt voor de Amsterdammers, nadat de bal als in een flipperkast heen en weer was gegaan in het strafschopgebied van Heerenveen.

3-1 Donny van de Beek

Ajax kreeg nog meer kansen. Zo verzuimde de ploeg twintig minuten voor tijd een drie-tegen-een situatie uit te buiten. Drie minuten voor tijd gooide Donny van de Beek de wedstrijd definitief in het slot na alweer een prachtige pass van Hakim Ziyech. Het thuispubliek scandeerde daarna de naam van de middenvelder, die de laatste tijd ook vaak werd uitgefloten.

Neres pakt doelpunt mee

In de extra tijd maakte David Neres er nog 4-1 van, door de keeper te omspelen en simpel raak te schieten.

https://twitter.com/VideoAjax/status/972855504497184768

Opstelling Ajax: Onana; Kristensen, De Ligt, Wöber (Veltman/81), Tagliafico; Schöne, Ziyech, Van de Beek; Neres, Huntelaar, Kluivert.

Opstelling sc Heerenveen: Hansen; Dumfries, Høegh, Pierie, Woudenberg; Thorsby, Schaars (Rojas/73), Van Amersfoort; Ødegaard, Ghoochannejhad (Veerman/70), Vlap (Zeneli/57)