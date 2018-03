Basisdebuut Marco Tol bij FC Volendam

VOLENDAM - De 19-jarige Marco Tol maakt maandagavond zijn basisdebuut bij FC Volendam. Trainer Misha Salden geeft het talent uit de eigen opleiding in de thuiswedstrijd tegen MVV de voorkeur boven de ervaren Henny Schilder.

Na het wegvallen van Erik Schouten (geblesseerd) en Kees Kwakman (gestopt) kreeg Schilder tegen FC Eindhoven (3-2) en NEC (0-3) de kans van Salden. Nu moet hij zijn plek aan het aanstormende talent afstaan. Een pijnlijke beslissing. Salden: "Ja, dat is iets wat ik niet graag doe., maar ik vind Henny op dit moment niet overtuigend genoeg."

Tol heeft drie invalbeurten achter zijn naam staan. Door een knieblessure lag hij er dit seizoen twee maanden uit. "Ik heb inmiddels een boel wedstrijden bij Jong Volendam gespeeld en voelde dat mijn kans eraan zat te komen", aldus de centrale verdediger. Salden vindt de tijd rijp voor een basisplaats waar hij tegen Telstar nog voor de ervaren Kwakman koos. "Marco is een talent in de dop. Hij maakt de laatste weken een hele goede indruk."

Dat Schilder niet speelt, heeft volgens Salden niets te maken met zijn contract. Bij een bepaald aantal wedstrijden wordt de optie in het aflopende contract van de Volendammer automatisch gelicht. Door hem niet op te stellen, lijkt de kans dat Schilder daar dit seizoen genoeg duels voor heeft gespeeld, onhaalbaar. Volgens Salden is die kritiek onterecht. "Het resultaat staat centraal. Dat is belangrijker dan of Henny wel of geen nieuw contract krijgt."

Je kunt de wedstrijd FC Volendam - MVV rechtstreeks op de radio volgen. De extra uitzending van NH Sport begint morgenavond om 19.00 uur. De aftrap in het Kras Stadion is om 20.00 uur. Je verslaggever is Edward Dekker.

Opstelling: Verhulst; Evers, Tol, Klinkenberg, Smal; Veerman, Visser, Vlak; Doodeman, Stroo en Antwi