Brand in aanbouw van woning Hippolytushoef Foto: Inter Visual Studio / GLOCALMedia

HIPPOLYTUSHOEF - In de aanbouw van een woning in Hippolytushoef woedt een brand. De brandweer is met twee voertuigen naar de brand toe om het vuur te blussen. In het huis aan de Seringenlaan zijn geen mensen meer.

Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het niet om een grote brand, maar zijn de hulpdiensten met twee bluswagens uitgerukt omdat de woningen in het gebied vrij dicht op elkaar staan. "De kans dat de brand overslaat is dus wat groter. Normaal gesproken zou je naar zo'n brand misschien maar met een auto gaan." Of er nog steeds een kans is dat het vuur overslaat naar een andere woning, kon de woordvoerder niet zeggen.