Telstar wil zich revancheren voor nederlaag tegen Helmond Sport.

VELSEN-ZUID - Telstar hoopt komende week met goede resultaten tegen Almere City en Go Ahead Eagles de misstap tegen Helmond Sport te vergeten. Dat duel verloor Telstar vrijdag met 2-3.

Trainer Mike Snoei en zijn spelersgroep willen niet te lang stil staan bij de tweede thuisnederlaag van het seizoen. Een paar dagen na de nederlaag is er nog even teruggekeken op het verlies tegen Helmond Sport, maar daarna stond het vizier al weer op Almere City FC (maandag) en Go Ahead Eagles (vrijdag).

Vanochtend trainde de ploeg in de stromende regen fanatieker dan anders en liet zien gebrand te zijn op een revanche tegen Almere City.

Respect voor de tegenstander

Snoei heeft, ondanks dat Almere vijf van de laatste zes wedstrijden verloor, respect voor de tegenstander. "Wij hebben voor iedereen respect. Natuurlijk, wij hebben een goede ploeg. Maar om nu even te zeggen 'die verslaan wij wel even', nee, dat past helemaal niet", aldus de Velsense trainer. Snoei prees zijn spelers verder voor de volwassen manier waarop ze de nederlaag tegen Helmond Sport hebben verwerkt.

Eerste ronde nacompetitie ontlopen

Telstar heeft nu 48 punten en met zeven punten meer is de ploeg zo goed als zeker van deelname aan de play-offs. Telstar wil echter de eerste ronde van de nacompetitie ontlopen en zal daarom bij de bovenste vijf moeten eindigen.

Snoei verwacht dat zijn ploeg dat doel met ongeveer 60 punten kan bereiken, maar waarschuwt ook voor te veel gemakzucht. "Wij moeten proberen dat toetje straks zo goed mogelijk in te vullen. We moeten niet te veel rekenen en ons afvragen of we ook echt iets kunnen betekenen in de play-offs."

Never change a winning team

Ondanks de nederlaag zal Snoei niet veel gaan wijzigen in zijn team, mogelijk dat er op details wat geschoven wordt maar als er zich geen personele problemen meer voordoen zal het team maandag weinig verrassingen kennen.

Het duel tussen Almere City FC en Telstar is op de radio live te volgen in een extra uitzending van NH Sport.