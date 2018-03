Schermer Giacon pakt brons op EK voor junioren

AMSTERDAM - SOTSJI Floretschermer Daniël Giacon heeft een bronzen medaille gewonnen op het EK voor junioren (U20) in het Russische Sotsji.

Giacon won al zijn partijen in de poule. In de volgende eleminatierondes won de Amsterdammer achtereenvolgens van de Duitser Gombos en de Belg Van Campenhout. In de kwartfinale won de pas 17-jarige Giacon van de Italiaan Velluti Franzi en verzekerde zich daarmee in ieder geval van het brons. Daarna was een andere Italiaan, Fillipi, in de halve finale te sterk voor hem.

Giacon moet het nu even rustig aan doen met toernooien omdat hij eindexamen havo moet doen. "Nu komt de focus even op school te liggen, maar na mijn eindexamen ga ik hard werken om nog beter te worden", zegt de jonge schermer in een persbericht. "Het zou super zijn als ik het financieel rond kan krijgen om naar het WK in het Chinese Wuxi te gaan deze zomer." De jonge schermer hoopt dan ook sponsors te vinden die zijn reis- en verblijfkosten en de materiaalkosten kunnen financieren.