Gemeentepolitiek in het nauw: te weinig animo, netwerkcorruptie of geldintimidatie?

BLOEMENDAAL - Wie is er tegenwoordig nog lid van een politieke partij? Hoewel Bloemendaal nog niet eens het slechtst scoort, is ook in die gemeente nog geen 3 procent van de bevolking officieel verbonden aan een partij. Over Bloemendaal in het bijzonder en andere gemeentes verschijnen dezer dagen allerlei boeken. Grote vraag: hoe krijgen we de gemeentepolitiek weer tot leven?

Bloemendaal is geen uitzondering, zegt wetenschapper Geerten Waling in NH Reportage. "Lid worden van een politieke partij, en naar saaie politieke partijcongressen gaan, is iets wat steeds minder mensen doen. De VPRO heeft meer leden dan alle politieke partijen bij elkaar."

Risico's

Waling schreef mee aan een van de diverse boeken die dezer dagen verschijnen over gemeentepolitiek: Alleen al drie over die van Bloemendaal. Een gezamelijke conclusie: de gemeentepolitiek staat zwaar onder druk.

En dat brengt lokaal risico's met zich mee. Een klein groepje bepaalt wat er gebeurt in een gemeente. Hoor je daar niet bij, dan val je af. Netwerkcorruptie, noemt Bloemendaals raadslid Marielys Roos dat in de reportage. Haar aartsrivaal in Bloemendaal, oud-fractievoorzitter Meindert Fennema van GroenLinks, noemt dat onzin. In een gemeente als Bloemendaal - "Waar je advocaat bent, of je kan er een betalen"- is sprake van geldintimidatie door de bevolking. De rijke inwoners draaien de raadsleden om hun vingers omdat ze al snel dreigen met enorme claims.

Lokale partijen hebben de toekomst

Wat het ook is, er moet snel verandering in komen, vinden de boekenschrijvers. Onderzoeker Geerten Waling, van het boek Gemeente in de genen, pleit daarom voor meer lokale partijen. "Het wordt vaak gezegd dat het populisten zijn, dat ze dwars liggen en schreeuwen. Maar ze vertegenwoordigen de burger misschien wel beter en weten beter wat er lokaal speelt. Zonder het juk van een landelijke partij kunnen ze vrijuit zeggen wat ze willen. Je ziet dat de lokale partijen misschien wel de toekomst zijn van de lokale politiek."

Gekozen burgemeester

Waar de boekenschrijvers om staan te springen, is de gekozen burgemeester. Meer dan 80 procent van de burgemeesters komt van VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks. Maar daar stemt plaatselijk minder dan de helft op. Er is steeds minder draagvlak voor een door Den Haag neergezette burgemeester.

Marielys Roos kondigt in de reportage aan dat ze graag de eerste gekozen burgemeester van Bloemendaal wil worden. Haar rivaal Fennema juicht dat nog toe ook. "Ik gun haar graag burgemeester van Bloemendaal te worden. Ik zal niet op haar stemmen, maar als zij wint, wens ik haar heel veel succes."

Deze reportage maakt onderdeel uit van een serie van 4 reportages over de stand van zaken in de lokale politiek. Donderdag in deel 3 bekijken we hoe openbaar het lokaal bestuur in Noord-Holland is.