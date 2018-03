In Zaan belande vrouw bewusteloos naar ziekenhuis gebracht

ZAANDAM - Een vrouw is vanmiddag in Zaandam in de Zaan beland. Dat gebeurde ter hoogte van de Conradwerf, pal naast de Dr. J.M. den Uylbrug.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bevestigt het voorval. Bij aankomst van de brandweer bleek de vrouw zichzelf al in veiligheid te hebben gebracht door op de kade te klimmen. Het ging echter niet goed met haar, want ze was niet aanspreekbaar.

"Mogelijk is ze bevangen geraakt door de kou", aldus de woordvoerder. Ambulancemedewerkers hebben zich over haar ontfermd, waarna ze naar het ziekenhuis is gebracht.



Omdat enige tijd onduidelijk was of er meer mensen in het water lagen, hebben brandweerduikers verder gezocht in het water. Er zijn geen andere drenkelingen aangetroffen.

Hoe de vrouw in het water is beland, is niet bekend.