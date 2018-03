Australische toeriste (21) door straatrover 'tegen boom geslingerd'

HOOFDDORP - Een Australische toeriste (21) is gisteren tijdens een wandeling door Hoofddorp op hardhandige wijze beroofd.

De vrouw liep zaterdagmiddag rond 12.30 uur over het voetpad van de IJweg, stak de N201 over en vervolgde haar weg richting de brandweerkazerne toen ze plotseling een rennende man dichterbij zag komen.

De man kwam op haar af en begon aan haar tas te trekken. Door hard te schreeuwen probeert de vrouw de overvaller af te schrikken en de aandacht van voorbijgangers te trekken. Tevergeefs: niemand merkt haar geschreeuw op, en ze wordt door de straatrover 'tegen een boom geslingerd'.



Signalement

Zodra hij haar tas in handen had, rende hij weg. Over zijn vluchtroute is niets bekend, zijn signalement wel. Het gaat om een man met een donkere huidskleur die zaterdag een spijkerbroek, een zwart T-shirt en dito vest met capuchon droeg.

Getuigen wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Dat kan op telefoonnummer 0900-8844.