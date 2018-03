Kristensen vervangt Veltman, Huntelaar en Kluivert in basis

AMSTERDAM - Ajax speelt thuis tegen sc Heerenveen met Kristensen op de plek van de gepasseerde Joël Veltman. De 18-jarige Matthijs de Ligt is aanvoerder vandaag.

Trainer Erik te Hag laat Maximilian Wöber weer spelen op de plek van de geblesseerde Frenkie de Jong en Klaas-Jan Huntelaar start weer in de spits. Ook Justin Kluivert start in de basis. Hij trainde vrijdag ook nog apart van de groep, maar is fit genoeg om te spelen.

Opstelling Ajax: Onana; Kristensen, De Ligt, Wöber, Tagliafico; Schöne, Ziyech, Van de Beek; Neres, Huntelaar, Kluivert.

Opstelling sc Heerenveen: Hansen; Dumfries, Høegh, Pierie, Woudenberg; Thorsby, Schaars, Van Amersfoort; Ødegaard, Ghoochannejhad, Vlap

De wedstrijd in de ArenA begint om 14.30 uur. Flitsen van het duel zijn te horen op de radio in NH Sport.