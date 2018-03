Allesverwoestende brand tentenwinkel Zwaag niet aangestoken

ZWAAG - De brand die vrijdag het pand van tentenspecialist Kasten Tenten aan de Factorij in Zwaag met de grond gelijkmaakte, is hoogstwaarschijnlijk niet aangestoken.

Dat zegt een woordvoerder van de politie tegen NH Nieuws. Hoe de brand dan wel is ontstaan, wordt nog onderzocht. Tijdens de brand werden knallen gehoord, vermoedelijk veroorzaakt door exploderende gasflessen die in het gebouw stonden.

Het vuur verwoestte de winkel en het atelier, schrijft de familie Karsten op hun Facebook-pagina. Veel klanten en andere belangstellenden steken de familie daar een hart onder de riem.

Asbest

Eerder werd al bekend dat bij de brand asbest is vrijgekomen. Om besmetting te voorkomen is een deel van het gebied rond het afgebrande pand afgezet. Binnen die straal liggen ook enkele bedrijven die daarom de deuren tijdelijk gesloten moeten houden.

In het gebied binnen de gele stippellijn zijn nog niet alle asbestresten opgeruimd. Dat gebied is daarom nog afgezet. In het roodomlijnde gebied zijn wel brandresten gevonden, maar is geen asbest aangetroffen.

De gemeente Hoorn verwacht dat het asbest op straat 'voor maandagochtend' is opgeruimd, waarna de bedrijven in het geelomlijnde gebied weer open kunnen. Met het saneren van asbestresten op daken van bedrijven wordt morgen begonnen.