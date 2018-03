Deel dit artikel:











Vrouw vergeet bonnetje en moet 17.000 euro toeslag terugbetalen Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - (AT5) De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat een vrouw liefst 17.000 euro toeslag over 2015 moet terugbetalen. Reden: de vrouw was het bonnetje kwijtgeraakt.

De moeder kon zo niet aantonen dat een gedeelte van het geld daadwerkelijk naar de kinderopvang ging. De vrouw zei dat ze dat wel had gedaan, maar vanwege het ontbreken van een bonnetje zegt de rechter dat de belastingdienst gelijk heeft. "Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager van kinderopvangtoeslag om te kunnen laten zien dat hij alle kosten voor kinderopvang heeft voldaan. Nu het bonnetje ontbreekt kan dat niet", schrijft de rechtbank. Ze moet haar hele kindertoeslag over 2015 terugbetalen: ruim 17.000 euro.