Automobilist krijgt boete voor selfie met vliegtuig op A4 Foto: Shutterstock

SCHIPHOL - Vanaf de wegen rond Schiphol heb je vaak verbluffend goed zicht op de kisten die daar landen, opstijgen of taxiën. Raadzaam om de vliegtuigen van achter het stuur eens goed in je op te nemen is het niet, want net als je medeweggebruikers passeer je de luchthaven met een snelheid van zo'n 120 kilometer per uur.

Een automobilist op de A4 kan daar over meepraten. De man was zo onder de indruk van de toestellen dat hij tijdens het rijden besloot een selfie te maken waarop behalve zijn hoofd ook een vliegtuig te zien is. Wat de man niet doorhad, was dat agenten van het Team Hoofdwegen achter hem reden en zagen dat hij tijdens het rijden zijn smartphone bediende. De agenten gaven de man een stopteken en een bekeuring van 230 euro, oftewel 'de duurste selfie ooit met een vliegtuig'.