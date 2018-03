Deel dit artikel:











Primeur: Kampeervereniging Wijk aan Zee opgenomen in Netwerk Immaterieel Erfgoed Foto: NH Nieuws/Dennis Mantz

WIJK AAN ZEE - Een bijzondere dag voor camping Aardenburg in Wijk aan Zee. De kampeervereniging is namelijk opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland, wat betekent dat de 'hechte sociale gemeenschap' nu beschermd moet worden. "We maken hier met z'n allen een bijzondere tijd mee."

Met de erkenning komt de kampeervereniging tussen onder meer de Elfstedentocht te staan. Het gaat om tradities waarvan de Verenigde Naties vindt dat ze moeten worden overgegeven op toekomstige generaties. Kampeertradities

Reden voor de toekenning van de bijzondere status aan de familiecamping is de sociale gemeenschap die decennia geleden is ontstaan almaar hechter is geworden. Bovendien worden de kampeertradities al zo'n zeventig jaar van generatie op generatie doorgegeven. De kampeerders zijn apetrots op het predicaat. Piet de Vries, die al sinds 1947 op het terrein komt, vertelt: "Wij zijn de enige kampeervereniging in heel Nederland die dit predicaat heeft gekregen. Want het gaat om de gemeenschap, niet om het terrein." Lees ook: Campinggasten demonstreren voor gemeentehuis Beverwijk: "Aardenburg moet blijven Sinds vorig jaar staat het voortbestaan van de camping op losse schroeven. Het kampeerterrein moet mogelijk wijken voor veertig nieuwbouwwoningen, die zijn opgenomen in een nieuw bestemmingsplan. De kampeerder verwacht niet dat de nieuwe status een 'doorslaggevende factor' zal worden bij het al dan niet vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan, waarin de veertig nieuwbouwwoningen zijn opgenomen. "Daar is het dan toch weer te beperkt voor." Naar verwachting buigt de Beverwijkse gemeenteraad zich later dit jaar over het aangepaste bestemmingsplan.