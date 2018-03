Te koop staande auto belandt in greppel Assendelft

ASSENDELFT - Een man is vanochtend met zijn auto in Assendelft half in een greppel beland. Opmerkelijk detail: de eigenaar zoekt een nieuwe eigenaar voor z'n bolide en vraagt daar een slordige vierduizend euro voor, getuige de advertentie aan de binnenkant van het raam.

De automobilist verloor rond 8.30 uur op de Vaartdijk (N246) de controle over z'n Nissan Pixo, belandde in de berm en kwam achterstevoren in een greppel tot stilstand.

De bestuurder zou hebben verklaard dat hij in de bocht was geslipt en van de weg was gegleden. Hij kwam er zonder kleerscheuren vanaf, al is het nog maar de vraag of zijn auto na dit ongeluk de gewenste 3.995 euro oplevert.