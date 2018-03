Special: De Mensenkerk in Beverwijk

BEVERWIJK - Er gebeurt iets bijzonders in Beverwijk. Een experiment, waarbij een groep vrijwilligers De Grote Kerk openhoudt, zonder drempels of religieuze stroming. Initiatiefnemer Bert Kisjes: "In 'de mensenkerk' zijn het de mensen die het geloof naar binnen brengen."

Kisjes hoopt met dit project een voorbeeld te kunnen zijn voor de vele leegstaande kerkgebouwen in Nederland. Als een ontmoetingsplek, of zoals ze zelf zeggen: de tweede huiskamer van Beverwijk. "We proberen de inspiratie te richten op de mensen onderling", verduidelijkt de voormalig theoloog en uitbater van café Sonnevanck.

Naar elkaar luisteren

Hij vervolgt: "We willen dat de mensen die in een gemeenschap wonen met elkaar in contact komen, en naar elkaar gaan luisteren. Want daar is, denk ik, nog een wereld mee te winnen."

Serge, Max, Puck, Jan, Ruud en Jacky. Het is slechts een greep uit de vele vrijwilligers die de mensenkerk dragen. In figuurlijke zin: ze zijn nauw verbonden met het initiatief. En in letterlijke zin door de organisatie en begeleiding van alles wat ontstaat in het voormalige godshuis. Van een Elvis-herdenking, tot een groots kerstdiner en de wekelijkse seniorenkring.

Voorbeeld

Serge Héman, vrijwilliger vanaf de start, ziet het project stapsgewijs groeien. "Steeds meer mensen voelen die vijver bewegen", vertelt hij aan NH Nieuws. "Ze voelen dat het leeft en dat het veel meer is dan alleen een baken voor als de Beverwijkers thuiskomen van vakantie. En ik denk dat het voor heel veel kerkgebouwen een voorbeeld zou kunnen zijn voor wat hier gebeurt."

Het kerkgebouw onder de iconische Wijkertoren staat te koop, en zou een andere bestemming kunnen krijgen dan waar ze nu voor wordt gebruikt. Kisjes wil verder waar hij in 2015 aan is begonnen. Ze willen het kopen. "Het is een unieke kans om dat er nu mensen zijn die weten hoe ze dat moeten doen. Je hebt niet zomaar een initiatief vanuit de samenleving."

"Als Beverwijk graag groot op de kaart wil staan. En je kunt dat doen op de kwaliteit van de samenleving, dan heb je iets", aldus Kisjes.