Ongeval met vier auto's op N9, bestuurder busje aangehouden

BERGEN - BERGEN Bij een ongeluk met drie auto's en een bedrijfsbus op de N9 ter hoogte van Bergen is vanochtend in ieder geval een automobilist gewond geraakt. Uit een blaastest op de plek van het ongeval bleek dat de veroorzaker van het ongeluk had gedronken.

Het ongeluk gebeurde rond 5.30 uur, volgens getuigen toen de bestuurder van het busje op de verkeerde weghelft terechtkwam. Drie tegemoetkomende automobilisten konden het busje niet meer ontwijken en botsten er tegenaan. De gewonde automobilist zat na de klap bekneld in z'n voertuig. De brandweer heeft hem uit z'n auto bevrijd. Hij was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen zouden ook twee andere betrokkenen gewond zijn geraakt, maar dat kan de politie niet bevestigen. Blaastest

Wel laat de woordvoerder weten dat een blaastest heeft uitgewezen dat de veroorzaker van het ongeluk had gedronken. Hij is aangehouden en meegenomen naar het bureau, waar hij bovendien verdere medewerking aan een blaastest en bloedproef weigerde. Tussen Bergen en Schoorl is de weg enkele uren dichtgeweest voor politieonderzoek. Inmiddels is dat onderzoek afgerond, zijn de wrakken geborgen en is de weg weer vrijgegeven, meldt Rijkswaterstaat.