Verweij laat de finale van WB schieten Foto: ANP/Koen van Weel

KOEDIJK - AMSTERDAM In navolging van Ireen Wüst en Sven Kramer laat ook Koen Verweij de wereldbekerfinale volgend weekeinde in Minsk schieten. De schaatser uit Koedijk is niet fit genoeg. Hij behaalde eind vorige maand bij de Winterspelen nog twee keer olympisch brons, op de ploegachtervolging en op de massastart. Op de 1000 en 1500 meter stelde Verweij echter teleur.

De 27-jarige schaatser, die al geruime tijd met lichamelijke problemen worstelt, heeft naar eigen zeggen eindelijk duidelijkheid over de oorzaak van zijn fysieke klachten. Hij kampt met het CMV-virus. "Een virusinfectie op mijn organen, waardoor mijn immuunsysteem ontzettend laag is. Hier loop ik al ongeveer vier maanden mee", vertelde Verweij in Amsterdam tegen de NOS. Bij het OKT, eind december, had Verweij ook al klachten, maar die zijn daarna alleen maar verergerd. "Inmiddels maakt mijn lichaam wel antistoffen aan, dus ik ben op de weg terug. Een medicijn is er niet. Rust moet voor genezing zorgen." Verweij was donderdagavond wel bij het diner voor de 'Meesters van de Wereld', oud schaatskampioenen, in het Rijksmuseum, waar hij met Johann Olav Koss op de foto ging. Wüst en Kramer hebben na een lang en intensief seizoen geen trek meer in het afsluitende toernooi in Wit-Rusland.