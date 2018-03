KZ probleemloos langs hekkensluiter Avanti

KOOG-ZAANDIJK - PIJNACKER De korfballers van Koog-Zaandijk hadden zaterdagavond geen probleem met hekkensluiter Avanti. In Pijnacker werd het 19-28 voor de ploeg van coach Wim Bakker.

Tot 4-5 mocht Avanti nog hopen dat het een echte wedstrijd zou worden. Maar via 4-11 was het bij de rust al 6-16. In de tweede helft liep KZ uit tot een maximale voorsprong van dertien punten. In de slotfase kon Avanti daar nog wat van afknabbelen en zo eindigde het duel in 19-28. Voor Avanti betekende dat ook definitief degradatie. De ploeg heeft nul punten na zeventien wedstrijden.

Voor KZ was Alwin Out topscorer met acht goals. Emiel de Kruijff maakte er zeven. Bij Avanti stak Jordi van Zuidam er met zeven treffers bovenuit.

KZ blijft op de zesde plek staan met 18 punten uit 17 wedstrijden. Volgende week wacht alleen nog het duel met Blauw-Wit en dan is de competitie voorbij voor de Koogers. Theoretisch kan KZ nog gelijk komen in punten met Fortuna dat op de vierde plek staat, maar Fortuna heeft een beter doelsaldo en ook een beter onderling doelsaldo.