WESTZAAN - Twee auto's zijn vanavond rond 21.45 uur op de oprit naar Rijksweg A8 bij Westzaan hard met elkaar in botsing gekomen. Beide auto's raakten total loss, twee inzittenden zouden gewond zijn geraakt.

Het is niet bekend wat de oorzaak is van het ongeval. Volgens getuigen zouden de verkeerlichten oranje hebben geknipperd. Van de voorzijdes van beide auto's is niet veel meer over.

De verkeerspolitie doet onderzoek.