Geen wereldtitel voor Wüst en Roest leidt bij de mannen

AMSTERDAM - Geen nieuwe wereldtitel allround voor Ireen Wüst op de Coolste baan van Nederland in het volgepakte Olympisch Stadion in Amsterdam. De Japanse Miho Takagi werd de nieuwe wereldkampioen en Anouk van der Weijden pakte het brons. De mannen moeten zondag nog twee afstanden. Patrick Roest gaat aan de leiding, voor de Noor Sverre Lunde Pedersen en Svek Kramer.

De Japanse Takagi sloeg vrijdag op de 500 meter al een gat met Wüst, die door de 3000 meter te winnen de achterstand iets kon verkleinen. Zaterdag verloor Wüst op de 1500 meter van de Japanse, waarna ze op de 5000 meter 11,61 seconden goed moest maken. Dat bleek niet haalbaar. Wüst won de afstand wel in 7.26,85, maar Tagaki werd vierde in 7.29,93, genoeg voor de wereldtitel.

Mannen

Voor de mannen stonden vandaag de eerste twee afstanden op het programma. Patrick Roest was de enige die de 500 meter onder de 37 seconden eindigde (36,97). Kramer werd zesde in 37,43. Ook na de tweede afstand, de 5000 meter gaat Roest nog steeds aan de leiding, voor de Noor Sverre Lunde Pedersen en Sven Kramer.

Kramer moest 4,60 goedmaken op Roest op de 5000 meter. Dat leek te gaan lukken, maar de laatste twee ronden braken hem op. De omstandigheden liepen soms uiteen. Roest reed zijn race in de stromende regen waardoor hij goed kon glijden. Toen Kramer aan de beurt was was het droog en waren sommige delen van de baan ook droog en andere nat, wat het lastiger maakte om te rijden.

Daardoor begint Roest zondag met een marge van 0,51 seconde op de titelhouder aan de 1500 meter, de afstand waarop hij vorige maand achter Kjeld Nuis olympisch zilver veroverde. Hij schaatst in de laatste rit tegen Pedersen. Kramer neemt het in de een na laatste rit op tegen Bosker, die op de vierde plek staat.