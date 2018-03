Liefdesbrief na 78 jaar terug bij nicht van afzender: "Echt een verrassing"

KROMMENIE - Eindelijk is het dan zo ver: nadat Sandra uit Krommenie via NH Nieuws een zoektocht was gestart naar de afzender van een liefdesbrief uit 1940 die ze op zolder had gevonden, kon ze de brief vandaag overhandigen aan de nicht van de afzender. "Niet te geloven, na zo veel jaren."

De moeder van Sandra was de brief twintig jaar geleden al eens tegengekomen. Destijds schakelde ze de hulp in van een krant, maar dat bleek tevergeefs. Twintig jaar later viste Sandra de brief weer op. "Hier tussen videobanden en ander papierwerk vond ik na twintig jaar de brief weer terug", vertelt ze.

"Ik ben heel erg verlangend naar jou lieverd, en voel me erg ellendig nu jij niet meer hier bent", leest Sandra voor uit de brief. Vandaag mocht ze hem overhandigen aan Annemarie uit Wijchen, een nicht van afzender 'ome Henk'. De brief blijkt gericht te zijn aan zijn vrouw 'tante Jo'.

"Dat is tante Jo met ome Henk", laat ze zien op een foto. "En dat zijn mijn ouders daarnaast." Annemarie heeft het stel goed gekend. Ze bleven tot hun dood bij elkaar.

Ze is dan ook ontzettend blij met de brief. "Dat is echt niet te geloven, na zoveel jaren. Echt een verrassing. Het meest bijzondere aan die brief vind ik: hoe is het mogelijk dat een brief die 78 jaar oud is, nu boven water komt in zo'n conditie?", besluit ze.