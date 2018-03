Voor Duinwijck viel alles op zijn plek in titelstrijd tegen AviAir Almere: "Een kippenvelmomentje"

'S HERTOGENBOSCH - 's HERTOGENBOSCH De 25e landstitel voor Haarlemse Badmintonclub Duinwijck was een ultieme ontknoping voor spelers, coaches en supporters. In Den Bosch versloegen zij AviAir Almere in de finale met 5-1.

In een sfeervol Maaspoort snelde Duinwijck uit de startblokken en stond rap 3-1 voor, om vervolgens door de tweede ronde enkelspel de beslissing te forceren. "Het is fantastisch", roept Stan Put na afloop. "Je hebt wel eens van die jongensdromen dat je denkt, als het dan moet kloppen dan is het vandaag, en het klopt vandaag. Dus een geweldige prestatie!"

Kippenvelmomentje

Het beslissende punt werd gemaakt door Debora Jille, die debuteerde in een finale. "Ongelooflijk dat ik het winnende punt mag maken, dat is wel een kippenvelmomentje", glundert Jille. "Opeens ging het heel snel, ik zag de stand bij Jerry, daarna dat 'ie had gewonnen en toen dacht ik: nu doorzetten en doorpakken en het winnende punt maken. Dat is gelukt!"

Een belangrijke rol in de titelstrijd speelde de Litouwse Akvile Stapusaityte, die amper een wedstrijd verloor en ongeslagen bleef in het enkelspel. "Ik ben heel blij met de overwinning voor het hele team", juicht Stapusaitye. "We werken, winnen en verliezen samen. Dus het is het beste wat ons kan gebeuren, deze titelwinst. Dit is het beste scenario. "

Fantastisch

De supporters speelden een belangrijke op de finaledag, want de sfeer was fantastisch. Dat hielp de badmintonners ook om fantastisch spel te brengen. "Het was perfect, ik ga hiervan genieten", klinkt het. "Ik zal dit mij dit altijd herinneren. De supporters waren fantastisch, zelfs mijn moeder was hier. Ik ben natuurlijk niet Nederlands, maar ik kom uit Litouwen. Het was fantastisch. Het kan gewoon niet beter!"