LIVE NH Sport met Feyenoord-AZ, Ajax-Heerenveen en WK schaatsen

AMSTERDAM - Een geweldige sportmiddag zondag voor Noord-Holland. Met twee heerlijke voetbalwedstrijden van AZ en Ajax en de slotdag van het WK allround schaatsen in het Olympisch Stadion. Je hoeft niks te missen als je om 14.00 uur je radio op NH Sport zet.

In de eredivisie zijn we bij Ajax - sc Heerenveen en Feyenoord - AZ. De Alkmaarders zijn al twaalf duels op rij ongeslagen en jagen op plek twee. De ploeg van trainer John van den Brom kan in de sterkste opstelling beginnen. De hamstringblessure van Alireza Jahanbakhsh bleek niet zo ernstig als gevreesd, zodat de meest waardevolle speler van AZ in De Kuip kan starten.

Feyenoord is de nummer vijf van de ranglijst, maar ook de tegenstander van AZ op 22 april in de bekerfinale Kortom een pikant treffen. De aftrap is om 16.45 uur. Edward Dekker en Erik-Jan Brinkman doen uitgebreid verslag.

Ajax is de huidige nummer twee en kan zich met een voorsprong van slechts twee punten op AZ geen puntverlies meer veroorloven. Na de 0-0 tegen ADO Den Haag en de 3-2 nederlaag bij Vitesse moet de ploeg van trainer Erik ten Hag in de ArenA van sc Heerenveen winnen. En blaast Ajax na de royale uitglijder van koploper PSV zaterdagavond bij Willem II de titelrace misschien toch weer nieuw leven in? Of dat gebeurt, hoor je vanaf 14.30 uur van verslaggever Sjors Blaauw.

Minstens zo enerverend wordt de slotdag van het WK allround schaatsen. Niet in een hal in Thialf of Calgary, maar op de speciaal aangelegde Coolste baan van Nederland in het Olympisch Stadion. Stephan Roest geeft zijn ogen de kost en vertelt hoe speciaal dát is.

In onze wekelijkse rubriek Sportclub met ballen is Dennis Nieuwenhuis bij het roemruchte RCH. De club waar één van de beste voetballers van Nederland speelde: Johan Neeskens. Natuurlijk is er op de halve uren het regionale nieuws en weer en draaien we genoeg lekkere muziek. Het laatste woord komt van voormalig topscheidsrechter Ruud Bossen. Aart van Eldik is je presentator. NH Sport is er zondagmiddag van 14.00 tot 19.00 uur.