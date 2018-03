Deel dit artikel:











Winnaar Wie is de Mol? bekend Foto: Inter Visual Studio/ Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - Jan Versteegh is De Mol. Presentator Art Rooijakkers onthulde dat vanavond in de uitzending van de finale van Wie Is De Mol? Deze werd traditiegetrouw live uitgezonden vanuit het Amsterdamse Vondelpark. Ruben Hein won het programma. Hij krijgt het geld dat de kandidaten bij elkaar hebben gespaard tijdens het spel: 17.750 euro. De andere finalist, Olcay Gulsen, blijft met lege handen achter.

Het programma is razendpopulair en houdt al jaren een grote groep kijkers aan de buis gekluisterd. Het was dit jaar het achttiende seizoen van het spelprogramma van AVROTROS. Deelnemers waren dit jaar naast de drie finalisten: Simone Weimans, Stine Jensen, Loes Haverkort, Ron Boszhard, Emilio Guzman, Bella Hay en Jean Marc van Tol. De Fokke & Sukke-tekenaar vertrok in de tweede aflevering vrijwillig vanwege ‘privéomstandigheden’. Ron Boszhard kreeg na de eerste aflevering een rood scherm en moest vertrekken. Hij kreeg een nieuwe kans, maar zij medekandidaten gunden hem die niet. Vorig jaar zagen net geen drie miljoen mensen hoe toenmalig mol Thomas Cammaert zich bekendmaakte. Cammaert bleef toen met Jochem van Gelder en Sanne Wallis de Vries over. Wallis de Vries won en zij nam toen een prijzenpot van 24.320 euro mee naar huis.