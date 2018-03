Deel dit artikel:











Ajax-vrouwen simpel naar kwartfinale beker, vv Alkmaar strandt Foto: Pro Shots/Remko Kool

AMSTERDAM - EDE De Ajax-vrouwen zijn fluitend doorgedrongen tot de kwartfinales om de KNVB-beker. De ploeg won in Ede van 7-0 van DTS Ede. In een van de andere achtste finales was sc Heerenveen met 2-0 te sterk voor de speelsters van vv Alkmaar.

DTS-Ede - Ajax 0-7

5' 0-1 Marjolijn van den Bighelaar

20' 0-2 Marjolijn van den Bighelaar

22' 0-3 Inessa Kaagman

33' 0-4 Inessa Kaagman

45' 0-5 Kelly Zeeman

82' 0-6 Linda Bakker

88' 0-7 Kelly Zeeman sc Heerenveen - vv Alkmaar 2-0

44' 1-0 Tiny Hoekstra

76' 2-0 Fenna Kalma