Medewerkers tentenspecialist ontdaan na allesverwoestende brand: "Levenswerk vergaan"

ZWAAG - Op de ochtend nadat een allesverwoestende brand het hele bedrijfspand in de as legde, kwamen de medewerkers van Karsten Tenten uit Zwaag bij elkaar voor een spoedbijeenkomst in het buurtcafé, De sfeer was gelaten.

"We hebben heel veel steun aan elkaar en we hebben troost bij elkaar gezocht", vertelt bedrijfsleider Jan Willem Algra aan NH Nieuws. Hij informeerde vanochtend alle 45 medewerkers over de brand.

Hoe groot de schade precies is, is nog onbekend. Wel is duidelijk dat het bedrijfspand verloren is. Ook 's morgens werd er nog bij de brand nageblust. De omgeving rondom het pand was afgezet, omdat er asbest is vrijgekomen.

Levenswerk

"We hadden net een nieuwe kantoortuin en een nieuwe kantine, ook de vissen in de vijver binnen zijn allemaal dood", vertelt medewerkster Jonica Hoff. Ondanks de brand heeft ze goede hoop dat alles weer in orde komt: "Ze zeggen wel dat al het levenswerk is vergaan, maar het levenswerk is natuurlijk de naam van het bedrijf! En dat zet zich gewoon voort".

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Niemand raakte gewond.