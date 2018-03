Haarlemse badmintonclub Duinwijck voor 25e keer landskampioen

Duinwijck stond al snel op een 3-0 voorsprong in Den Bosch. Ruud Bosch en Jacco Arends klopten Dave Khodabux en Jelle Maas (21-14 21-15). Vervolgens waren Selena Piek en Debora Jille te sterk voor Cheryl Seinen en Ilse Vaessen (21-10 21-11) en versloeg Akvile Stapusaityte haar tegenstandster Madouc Linders in het enkelspel (21-14 21-12).

Aram Mahmoud verkleinde de achterstand voor AviAir Almere met een zege op Jordy Hilbink (22-20 15-21 21-15). Maar daarna stelde Duinwijck de zege veilig in twee enkelspelen. Jerry Natenstedt won van Tim Vaessen (21-14 21-18) en Debora Jille bedwong Manon Sibbald (21-16 21-17).

Duinwijck won de titel voor het laatst in 2011 en was in 2015 nog verliezend finalist.