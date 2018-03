Hilversummers boos over sloopplannen: 'Oost is het afvoerputje van Hilversum'

HILVERSUM - Bewoners en buurtverenigingen in Hilversum-Oost zijn woest op de gemeente Hilversum. Zij voelen zich niet betrokken in de besluitvorming en worden naar eigen zeggen pas betrokken als de besluiten al zijn genomen.

"De gemeente praat met ons als ze al beslissingen hebben genomen", vertelt Ad Bakker van de Buurtvereniging Astronomische Buurt aan NH Nieuws. "Ze zeggen: 'jullie weten niet waar jullie over praten.' Maar we weten dondersgoed hoe de vork in de steel zit. Wij zijn de experts van de wijk."

Patrick Weening is woordvoerder van verschillende bewonersorganisaties. Hij onderschrijft de kritiek van Bakker: "We zitten in Oost achter het IJzeren Gordijn van Hilversum. We zijn het afvoerputje van Hilversum."



'Niet serieus genomen'

Bakker ziet dat het gemeentebestuur besluiten neemt zonder de buurt serieus te nemen. "De kleine spoorbomen zouden dicht moeten volgens de NS. De gemeente zegt dan: 'misschien is het inderdaad beter als het dicht gaat.' Dat betekent dat je niet meer vanuit Oost naar het centrum kan, tenzij je door een klein fietstunneltje gaat of verder op door de Beatrixtunnel die altijd vaststaat."

"Kortom: we worden elke keer geconfronteerd met besluiten van de gemeente", concludeert Bakker. "We mogen achteraf pas zeggen wat we er van vinden. Ga eens met de bewoners van te voren praten wat de consequenties zouden kunnen zijn van je beleid. Wij leven daar."



Weinig vertrouwen

Bakker heeft weinig vertrouwen in de politiek. "Vandaag tijdens ons protest waren daar ineens allerlei politici. Normaal luisteren ze niet naar je, maar nu waren ze er ineens. Onze kritiek is duidelijk: Laat ons eens meepraten. Betrek ons bij onze wijk. Er wordt over ons gepraat, maar niet met ons."