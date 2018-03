Werkzaamheden in opdracht Liander oorzaak grote stroomstoring: "Heel erg vervelend"

AMSTERDAM - (AT5) Werkzaamheden in opdracht van Liander zelf waren gisteren de oorzaak voor een grote stroomstoring die delen van het centrum van Amsterdam en Amsterdam-Zuid trof.

Bij werkzaamheden in de Daniël Stalpertstraat werd gisteren een kabel geraakt waarna een kettingreactie optrad en tienduizenden huishoudens zonder stroom kwamen te zitten. Pas na 24 uur hadden alle gedupeerden weer stroom, hoewel het tramverkeer vandaag nog altijd last had van de naweeën van de storing.

Dat het mis kon gaan bij werkzaamheden van Liander zelf noemt een woordvoerder 'heel erg vervelend'. "Wij waarschuwen altijd bij werkzaamheden onder de grond. Er is heel veel ondergrondse infrastructuur in Nederland, helaas is nu bij onze eigen werkzaamheden een kabel geraakt. Dat kan gebeuren, maar het is heel erg vervelend."

Gedupeerden die schade hebben geleden als gevolg van de stroomuitval hebben mogelijk recht op een schadevergoeding. "Daar hebben netbeheerders een potje voor", aldus de zegsman. "Als je 24 uur geen stroom hebt gehad, dan hoef je daar natuurlijk niet voor te betalen. En als je echt schade hebt kun je een claim indienen."