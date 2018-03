Verkiesbare D66'er stapt vlak voor verkiezingen uit partij na 40 jaar trouw

DEN HELDER - Het kandidaat-raadslid Jop Roggeveen is na 40 jaar trouw lid opgestapt bij D66 Den Helder, nadat hij zich niet meer kan identificeren met de landelijke en lokale lijn van de partij.

Dat meldt mediapartner Den Helder Actueel. Opvallend genoeg zal hij nog wel op de kieslijst staan van de partij, omdat deze al zijn vastgelegd. Er kan dus 'gewoon' op Roggeveen worden gestemd.

De Jutter is zeer teleurgesteld in hoe 'zijn' wethouder Kuipers om is gegaan met de verplaatsing van de coffeeshops. Als voorzitter van de Belangenvereniging Visbuurt strijdt Roggeveen tegen de komst van een coffeeshop naar de Zuidstraat, maar hij ziet hoe zijn eigen partijgenoot de wil van de bevolking negeert.

"Ik had nog goede hoop dat deze wethouder het fatsoenlijk zou regelen, maar ik heb na 40 jaar mijn lidmaatschap van de partij opgezegd", vertelde Roggeveen. Aanleiding was het bericht in de Helderse Courant dat coffeeshop Aktama wat Kuipers betreft gewoon een vergunning krijgt voor de Zuidstraat.

D66-onwaardig

Fractievoorzitter Hans Verhoef reageert teleurgesteld en verbaasd op het bericht. "Ik vind het bizar om ook maar meteen aan te geven dat je niet voor D66 in de raad wil, nadat je met volle verstand je kandidatuur bevestigt en dan zonder met ons in gesprek te gaan zo’n actie? Bizar en tekenend! D66-onwaardig!"