Deel dit artikel:











Motorrijder (30) raakt zwaargewond bij ongeval Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - Een motorrijder is vanmiddag rond 15.00 uur zwaargewond geraakt bij een val met onbekende oorzaak op de Osdorperweg in Amsterdam. De 30-jarige Amsterdammer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd.

Een traumahelikopter werd opgeroepen voor assistentie bij het ongeval. Hoe de motorrijder ten val kon komen, wordt onderzocht.