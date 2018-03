Deel dit artikel:











Motorrijder (30) overleden na eenzijdig ongeval Foto: AT5

AMSTERDAM - Een motorrijder is vanmiddag rond 15.00 uur zwaargewond geraakt bij een val met onbekende oorzaak op de Osdorperweg in Amsterdam. Rond 20.00 uur liet een woordvoerder van de politie weten dat de 30-jarige Amsterdammer is overleden aan zijn verwondingen.

Een traumahelikopter werd opgeroepen voor assistentie bij het ongeval. De motorrijder werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij uiteindelijk in de avond overleed. Hoe de motorrijder ten val kon komen, wordt onderzocht.