Egmonds kunstpaard weer doelwit van 'grappenmakers'

EGMOND AAN ZEE - Nog geen maand geleden werd het kunstpaard van Egmond aan Zee 'hufterproof' teruggeplaatst op zijn plek bij de ingang van het dorp. Toch weerhield dat een stel 'grappenmakers' er niet van om het paard te behangen en beplakken met vuilniszakken en takken.

Voorbijganger en Derper Sebastiaan Mardiani-Frelink reed vanochtend langs het 'versierde' paard en plaatste er een foto van op Facebook met het bijschrift: "Het paardje heeft een geweldige nieuwe look!". Hij kan er wel om lachen, laat hij weten aan NH Nieuws.

"Weet je wat het is", legt hij uit, "dit kunstwerk voegt gewoon echt niks toe. Dit is een vissersdorp, dus als ze er nu nog een vis opgezet hadden of visnetten ofzo... Maar op deze manier denk ik dat dit nog wel eens heel lang kan door gaan. En zolang niemand iets vernielt, vind ik het wel grappig."

"Misschien moeten we er met Sinterklaas maar een sinterklaaspop op zetten ofzo", grapt hij tot slot. "Dan heeft het paard tijdelijk een functie."