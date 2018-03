Klaas-Jan Huntelaar bij wedstrijdselectie Ajax

AMSTERDAM - Klaas-Jan Huntelaar maakt weer deel uit van de wedstrijdselectie van Ajax voor het duel met sc Heerenveen. Trainer Erik ten Hag heeft Noa Lang voor het eerst geselecteerd voor de thuiswedstrijd van zondag.

Huntelaar stond twee duels aan de kant vanwege een kuitblessure. Hij miste de wedstrijden tegen ADO Den Haag en Vitesse. Ook Justin Kluivert, die vrijdag net als Huntelaar nog apart van de groep trainde, is er zondag bij.

Lang (18) speelde afgelopen zomer al mee in een oefenduel met Olympique Lyon. De aanvallende middenvelder, die dit seizoen twee keer scoorde in twaalf duels voor Jong Ajax, is voor het eerst opgenomen in de wedstrijdselectie. Lang maakte sinds 2013 deel uit van de jeugdopleiding van de Amsterdammers.

De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 14.30 uur. Flitsen van het duel zijn te horen op de radio in NH Sport.