Nieuwe metro's blijken te lang voor station Amsterdam Centraal

AMSTERDAM - (AT5) De nieuwe metrostellen die de gemeente Amsterdam gaat aanschaffen, blijken te lang voor station Amsterdam Centraal. Het foutje van enkele tonnen komt bovenop de 360 miljoen euro die de renovatie van de Oostlijn tot nu toe al heeft gekost.

Dat erkent de gemeente na vragen van Het Parool. De renovatie van de Oostlijn kost ruim twee keer zoveel als bij de aanvang van 2004 was begroot. De renovatie zou in 2010 klaar zijn, maar nu wordt uitgegaan van eind 2018. Alleen op station Amsterdam Centraal blijkt de 'halteerlengte' een paar meter korter dan de nieuwe metrostellen lang zijn. De nieuwe treinen passen daardoor niet meer.



Het probleem wordt verholpen door het verplaatsen van twee stootblokken en aanpassingen aan het beveiligingssysteem. "Een relatief kleine aanpassing, die naar schatting enkele tonnen kost", aldus de woordvoerder van wethouder Pieter Litjens tegen de krant.



Voor 200 miljoen euro koopt de gemeente dertig metrostellen die vanaf 2020 moeten rijden op onder meer de Oostlijn. De metro's zijn echter ongeschikt voor de Noord/Zuidlijn, omdat twee gekoppelde van deze M7-stellen 120 meter lang zijn. Dat is vier meter meer dan de ruimte tussen de rookschermen die naar beneden komen bij brand. Dat geldt in ieder geval voor station Europaplein. Aanpassingen gaan naar verwachting veel geld kosten.

Het nieuws komt enkele dagen nadat de startdatum van 22 juli van de Noord/Zuidlijn op losse schroeven kwam te staan.