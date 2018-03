Bestuurder tuktuk slaat over kop na botsing met bestelbusje

WERVERSHOOF - Aan de Nes in Wervershoof zijn vanmiddag een bestelbusje en een tuktuk op elkaar gebotst. Dat gebeurde rond 14.00 uur.

Door de botsing sloeg de tuktuk over de kop. De bestuurder van de tuktuk raakte daarbij bekneld in zijn wagentje en moest worden bevrijd door de brandweer. Hij is vervoerd naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

Hoe het ongeluk precies gebeurde, is nog niet bekend. De politie doet momenteel onderzoek.