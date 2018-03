Deel dit artikel:











Gewapende man overvalt casino Utrechtsestraat in Amsterdam Foto: Politie

AMSTERDAM - (AT5) Een man heeft vanmiddag een overval gepleegd op een casino in de Utrechtsestraat in Amsterdam. Hij bedreigde het personeel met een vuurwapen. De dader is er met een onbekende buit vandoor gegaan.

De overval gebeurde rond 13.30 uur. Er wordt gezocht naar een man met een pet. Hij draagt een rugzak van de Shoebaloo. Hij spreekt Nederlands met een accent.



Wie de man ziet wordt gevraagd om het alarmnummer te bellen.