Cultuurhuis De Rijp kan beginnen met restauratie: 400.000 euro opgehaald

DE RIJP - Cultuurhuis De Groene Zwaan in De Rijp heeft eindelijk genoeg geld binnen voor de broodnodige restauratie van het pand aan de Rechtestraat.

Dat laat De Groene Zwaan op hun Facebookpagina weten. Voor het opknappen van de 'Paradiso van de polder' was ruim 400.000 euro nodig. De afgelopen maanden is het cultuurhuis op zoek gegaan naar verschillende manieren om aan geld te komen voor het opknappen van het pand.

Zo gingen ze op zoek naar fondsen, werd er een crowdfunding georganiseerd en kwam er door middel van een veiling meer dan 12.000 euro binnen. Ook kende de provincie ruim een ton subsidie toe.

Het bestuur laat weten blij en opgelucht te zijn dat het volledige bedrag nu bijeen is. "Het betekent dat we nu echt van start kunnen. We hopen dat al deze zomer met de restauratiewerkzaamheden begonnen kan worden. Iedereen die ons geholpen heeft om het bedrag bij elkaar te krijgen: enorm bedankt!"